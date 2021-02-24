Москва, , 13:38 — REGNUM Цены на тепло и электричество для населения защищаются со стороны государства. Об этом журналистам заявил замглавы правительства РФ Александр Новак.

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«Тарифы на электроэнергию и тепло для населения защищены государством и полностью регулируются», — сказал Новак.

По его словам, утилизационный сбор «никак не отразится» на тарифах на тепло и электроэнергию.