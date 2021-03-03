Москва, , 13:01 — REGNUM Гражданам России не следует ожидать удорожания отдыха заграницей в 2021 году. Такой прогноз 3 марта сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«По зарубежным направлением мы не видим предпосылок для изменения цен», — сказала Ломидзе.

Представитель АТОР отметила, что на данный момент стоимость летнего отдыха в Турции составляет порядка 40 тыс. рублей на человека. В эту стоимость включено недельное проживание в трехзвёздочном отеле и питание. Ближе к лету цены должны вырасти в полтора раза — до 60 тыс. рублей на человека.

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