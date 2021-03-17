Москва, , 19:21 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в феврале 2021 года выросли в среднем на 3,5%, как и в январе, а рост в годовом выражении ускорился до 10,7% с 6,7% месяцем ранее. Об этом сообщает 17 марта Росстат.

За январь-февраль 2021 года цены промпроизводителей выросли на 7,1%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 8,7%.

По предварительной оценке ведомства, в феврале в добыче полезных ископаемых выросли цены для внутреннего рынка на янтарь — на 57,5%, руды и концентраты прочих цветных металлов — на 23%, сжиженный и регазифицированный природный газ — на 22,4%, нефелиновые концентраты — на 20,6%, железорудный концентрат — на 17,9%, доменный железорудный агломерат — на 17,6%, никелевые концентраты — на 13,0%, каменный уголь — на 13,8%, обезвоженную, обессоленную и стабилизированную нефть — на 10,8%.

В обрабатывающих производствах отмечен существенный рост цен в металлургии. Так, необработанный кобальт подорожал на 30%, литейный чугун — на 28,2%, необработанная рафинированная медь — на 25,3%, хром, изделия из него и сплавы на основе хрома — на 24%, стальные электросварные трубы — на 15,6%, необработанное олово — на 14,8%.

Выросли также цены производителей на отдельные виды нефтепродуктов. В частности кокс и полукокс из каменного угля стал дороже на 32,8%, смазочные нефтяные масла и тяжёлые дистилляты — на 15,3%, топочный мазут — на 14,8%, судовое топливо — на 14,7%, сжиженные пропан и бутан — на 14,3%, прочие тяжёлые дистилляты, не включённые в другие группировки — на 12,9%.