Москва, , 20:57 — REGNUM Сдерживание роста цен в России может простимулировать развитие ориентированного на экспорт производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

Эксперт напомнил, что в 2020 году в России произошло две девальвации рубля. Из-за этого внутренний покупатель оказался под ударом роста цен.

«В этой ситуации правительство решает скорее задачу социально-политическую, чем чисто экономическую. Правда, если будет создан внутренний ценовой климат, это будет хорошо и в плане развития производственного экспорта. То есть, если Россия будет ограничивать вывоз зерна, стимулируя его внутреннее потребление и стимулируя параллельно животноводство, то мы будем вывозить меньше зерна, а больше мяса», — заявил Колташов.