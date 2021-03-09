Махачкала, , 13:23 — REGNUM Дагестан в 2020 году оказался лидером в России по минимальной цене на хлеб. Сдерживание цен происходит благодаря поддержке хлебопекарных предприятий. По словам замминистра сельского хозяйства республики Эмина Шайхгасанова, стоимость хлеба в пределах 30 рублей за килограмм держится в субъекте благодаря государственной поддержке, пишет газета «Ёлдаш».

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Ежегодно в Дагестане производится 250 тыс. тонн хлеба. Хлебопекарные предприятия получают две тысячи рублей за каждую произведенную тонну хлеба. Мукомолам предоставляется субсидия в размере 50% от разницы между текущей ценой на зерно и ее средней стоимостью за последние годы.

Дагестан является одним из регионов РФ, которому в качестве субсидий хлебопекарной отрасли предоставляются федеральные бюджетные средства. На 2021 год выделено, в частности, 80 млн рублей.