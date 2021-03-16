Москва, , 23:59 — REGNUM Минсельхоз России подготовил проект постановления правительства для заключения соглашений о снижении и удержании цен на минеральные удобрения до 1 июля 2021 года. Документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

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«Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, Министерству промышленности и торговли совместно с Министерством сельского хозяйства заключить соглашения с хозяйствующими субъектами — производителями и поставщиками минеральных удобрений», — говорится в проекте.

Уточняется, что соглашения будут считаться допустимыми в случае, если предметом договорённости является реализация минеральных удобрений сельскохозяйственным товаропроизводителям на территории России и они не затрагивают поставку и реализацию других видов товаров.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что соглашения позволят «стабилизировать цены на минеральные удобрения на внутреннем рынке для штатного проведения аграриями весенних полевых работ в 2021 году». Указывается также, что реализация соглашений не потребует увеличения расходов бюджетной системы.

Напомним, 11 марта министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев предложил зафиксировать цены на основные виды удобрений в России на время проведения посевных работ.

По мнению Минсельхоза, справедливая цена на удобрения должна равняться среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год. При этом министр заявил, что предпосылок для дефицита удобрений в России нет.

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