Москва, , 10:42 — REGNUM Правительство России вынуждено активно регулировать продовольственный рынок в настоящее время, однако в дальнейшем власти попытаются найти другие подходы для отрасли. Об этом 16 марта заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в ходе встречи с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«На мировом рынке зерна у нас сильно выросли цены. И чтобы скорректировать на внутреннем рынке цены, чтобы наши жители, наши граждане имели возможность покупать продукты питания по приемлемым ценам, мы вынуждены были ограничить определённым образом экспорт основной нашей продукции, которая потом используется в производстве любой другой: и в животноводстве, и где бы то ни было», — заявил Патрушев.

«Как только ситуация стабилизируется, мы будем рассмотреть разные другие подходы к регулированию этого рынка, в том числе и исключая вообще какое бы то ни было вмешательство. Но пока мы вынуждены заниматься тем, чтобы за границу не вывезли весь наш объём зерна. Это крайне важно», — подчеркнул он.