Южно-Сахалинск, , 03:20 — REGNUM На Сахалине с 1 марта выросли цены практически на все виды топлива. А с начала 2021 года подорожание бензина на некоторых АЗС достигло десяти рублей, об этом пишет телеграм-канал «Стоит».

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Максимальный прирост в цене зафиксирован на АЗС «Карат», где с начала года АИ-98 подорожал на 9,87 рубля. На 1 марта бензин этой марки отпускался по цене 70,25 рубля за литр.

На АЗС «Змачинский» цены за два месяца выросли на АИ-95 и АИ-92 на семья рублей. АИ-95 на этой заправке продаётся по 64,5 рубля за литр, а АИ-92 — 59,5 рубля. Здесь же на два рубля подорожало дизельное топливо. В целом на АЗС островного региона дизель в цене в 2021 году не изменился.

На заправках «Роснефти» все виды бензина подорожали с начала года на 30 копеек (на 1 марта АИ-98 — 55,35 рубля, АИ-95 — 48,9 рубля, АИ-92 — 47,2 рубля), а дизельное топливо — на 15 копеек (55,95 рубля за литр).

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области за неделю подорожали бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает региональное управление ФАС. Как пишет Накануне.Ru, на заправках компании «Газпромнефть — Региональные продажи» марки АИ-92 и АИ-95 поднялись в цене на 20 копеек, а «Башнефть-Розница» — на 30 копеек.