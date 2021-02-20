Москва, , 17:59 — REGNUM Годовая инфляция в России в I—III кварталах 2021 года будет превышать целевой уровень в 4%. Такой прогноз приводится в опубликованном 20 февраля докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

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Вместе с тем регулятор ожидает, что по итогам 2021 года инфляция сложится в диапазоне 3,7−4,2%. «На среднесрочном горизонте с учётом проводимой политики инфляция будет находиться вблизи 4%», — говорится в докладе.

Повышенный уровень инфляции в январе — 5,2% в годовом выражении — по оценке регулятора, сложился во многом из-за переноса ослабления рубля, произошедшего в 2020 году, и роста цен на отдельных продовольственных рынках.

В то же время отмечается, что «влияние этих факторов на цены может быть более продолжительным, чем прогнозировалось ранее, из-за произошедшего роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса, а также сохраняющихся ограничений со стороны предложения».

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в стране пройдёт пик в феврале-марте, после чего начнет плавно снижаться.