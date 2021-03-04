Москва, , 19:09 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 24 февраля по 1 марта выросла на шесть копеек и достигла 46,97 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Дизельное топливо за этот период также подорожало на шесть копеек — до 49,18 рубля за литр.

По состоянию на 1 марта средняя цена литра бензина марки Аи-92 составила 44,27 рубля, марки Аи-95 — 47,92 рубля, марки Аи-98 — 54,55 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 54 региональных центрах. Наиболее значительно он подорожал в Горно-Алтайске — на 3,4%. Снижение цен зафиксировано в Красноярске — на 0,2%, в и Йошкар-Оле — 0,1%.

В Москве бензин за неделю подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.