Красноярск, , 07:41 — REGNUM За неделю с 8 по 15 марта в Красноярском крае сахар-песок вырос в цене на 1,7% — с 52,89 до 53,79 рубля за кг. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 марта в Красноярскстате.

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Также за указанный период в регионе подорожали охлаждённые и мороженные куры (на 1,99% — с 177,65 до 181,19 рубля за кг), свежая белокочанная капуста (на 2,54% — с 25,64 до 26,29 рубля за кг).

За неделю в крае подешевели свежие огурцы (на 11,06%), яблоки (на 2,63%), сухие молочные смеси для детского питания (на 1,89%).

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае с 9 по 15 марта значительнее всего подорожали консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 4,4%) и картофель (3%).

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