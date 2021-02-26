Чита, , 11:43 — REGNUM В Забайкальском крае отмечен стремительный рост цен на картофель. Как следует из сообщения сотрудника отдела потребительского рынка регионального министерства экономического развития Натальи Михалевой, «второй хлеб» подорожал на 10,4%. Это обстоятельство она связала с сезонным фактором.

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Также в крае зафиксировано повышение на овощи (6,9%), яйца (5,5%), чай (2,4%), рыбопродукты (1,3%).

Вместе с тем в торговых сетях региона за январь снизились цены на мясо, колбасу, сахар и крупы (рисовую, гречневую, овсяную).

Как уже сообщало ИА REGNUM, в января 2021 года правительство Забайкалья подписало соглашения о стабилизации цен на два вида базовых продуктов — сахар-песок белый и масло подсолнечное.

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Но уже в середине февраля крайстат объявил о том, что в Забайкалье поднялись в цене картофель — на 3,8%, мороженая рыба — 3,7%, морковь — 2,6%, мясо курицы — 2,5%.

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