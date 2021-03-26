Москва, , 15:29 — REGNUM Подорожание электроники в России ожидаемо в ближайшем будущем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

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«Причем одним из факторов могут стать даже новости о ситуации в Суэцком канале, — сказал он. — Появится ли желание у правительства РФ заняться регулированием цен этих товаров? Входит ли холодильник и телевизор в товары первой необходимости современного мира? Вопросы непростые, а ответы позволят переосмыслить последовательность действий российских экономических властей».

Как пояснил Ордов, пока экономика РФ не начала быстро восстанавливаться, даже сохранение потребительского спроса уже было бы хорошим достижением.

«Но в условиях роста процентных ставок рассчитывать на замену реальных доходов населения кредитными ресурсами уже не приходится, — сказал Ордов. — Однако существенная доля жителей РФ смогла в период кризисного 2020 года сохранить свой уровень доходов. И именно они не дадут рынку электроники существенно просесть. Наша молодежь уже без электроники не представляет жизни, поэтому электроника, вполне возможно, станет аналогом пищевой отрасли, которая характеризуется низким коэффициентом эластичности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост цен на электронику и бытовую технику в РФ будет малозаметным для потребителей.

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