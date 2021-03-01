Москва, , 15:09 — REGNUM Если власти РФ будут бесконечно принудительно сдерживать цены, то компании-производители просто уйдут с рынка, не выдержав такой диктатуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил зампред «Партии Роста», предприниматель Сергей Демин. Так он прокомментировал прогноз Минсельхоза РФ о том, что в РФ не предвидится скачкообразного роста цен на продукты питания и что продовольствие в РФ остается одним из самых доступных в Европе.

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«Скачкообразного роста действительно не предвидится. Во-первых, в этом никто не заинтересован: ни производители, ни продавцы. Участники рынка прекрасно понимают, что стремительный рост цен приведет к немедленному сокращению спроса, а это, в свою очередь, затормозит весь процесс. Логично, что свои растущие издержки предприниматели рано или поздно заложат в стоимость товара для конечного потребителя», — сказал Демин.

При этом он согласился с тем, что если сопоставить ценники, то продовольствие в России действительно доступнее.

«К примеру, батон белого хлеба у нас 35 рублей, в Европе — около 100 рублей; десяток яиц в России — 70 рублей, в США и Канаде — 160 рублей; говядина в среднем в российских магазинах стоит 450 рублей, а для покупателей в Китае — 630 рублей, — сказал Демин. — Сравнивать можно бесконечно долго, но вопрос в другом. Уровень доходов наших граждан и жителей перечисленных стран не всегда сопоставимы. Разумеется, я беру в расчет только развитые государства с устойчивой экономикой».

Как подчеркнул Демин, нельзя бесконечно долго принудительно сдерживать цены.

«Иначе компании-производители просто уйдут с рынка, не выдержав такой диктатуры. Да, на сегодняшний момент социально значимые позиции зафиксированы, но нужно не только радоваться этому, а еще и смотреть в будущее. В перспективе население и предприятия следует поддержать, чтобы со стороны граждан был стабильный спрос, а бизнес ощутил опору от государства и не закладывал растущие издержки в цену», — призвал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов отметил, что заявление министерства сельского хозяйства РФ о том, что в России нет оснований для скачкообразного роста цен, не подтверждаются наблюдаемыми данными конца 2020 года.

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