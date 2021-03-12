Москва, , 17:38 — REGNUM Введение в России демпфера на подсолнечное масло чревато тем, что у производителей будет меньше стимулов к наращиванию производства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал новость о том, что в правительстве России задумались о введении демпфера на подсолнечное масло.

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«Если вводить демпфер не только на подсолнечное масло, а в целом на масличные культуры и продукты их переработки, это положительно повлияет на производителей, — сказал Терновский. — Если говорить только о подсолнечном масле, то демпфер зафиксирует текущую ситуацию для производителей масла: компенсацию низких цен на внутреннем рынке за счет более выгодных экспортных поставок. При этом возникают стандартные риски экспортных ограничений: сокращение стимулов к росту производства и инвестиционных ресурсов из-за роста затрат, связанных с мировыми ценами, которые российские производители не могут возместить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее власти РФ разработали параметры нового механизма зернового демпфера для регулирования экспорта зерна.

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