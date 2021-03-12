Пермь, , 07:36 — REGNUM В Пермском крае в феврале 2021 года индекс потребительских цен в продовольственном секторе составил 101,46% к декабрю 2020 года, сообщает Пермьстат.

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Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 9,16%. В частности ценник на бананы влетел на 12,63%, виноград, лимоны и яблоки — на 3,95−5,21%. Индексы цен на различные виды овощей сложились в диапазоне от 98,56% до 128,01%.

Более всего увеличилась стоимость свежих огурцов — за месяц на 28,01%, помидоров — на 15,32%, картофеля — на 13,225, моркови — на 12,68%.

Значительный рост цен отмечен на сыры тверды и плавленые, филе рыбное, консервы овощные натуральные, консервы фруктово-ягодные для детского питания, крупы овсяная и перловая, сосиски, сардельки, маргарин, кофе натуральный растворимый, чай черный байховый пакетированный, окорочка куриные, куры, конфеты мягкие, глазированные шоколадом (2−6,67%).