Москва, , 10:06 — REGNUM То, что в РФ в 2020 году цены на продукты питания выросли сильнее, чем в странах ЕС, связано с ослаблением курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

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«На рост цен на продовольствие в России в значительной степени повлияло ослабление курса рубля в 2020 году. В январе 2021 года доллар стоил на 20% больше, чем годом ранее. В производстве продуктов питания используются импортные составляющие — семена, корма, техника, поэтому ослабление рубля увеличило затраты производителей, а за ними и цены. Рост цен на сахар и кондитерские изделия — это эффект низкой базы», — сказал Терновский.

Что касается цен на овощи, то, как пояснил экономист, в январе 2020 года они были очень низкими — на треть ниже даже уровня 2017 года из-за рекордного урожая сахарной свеклы.

«В 2021 году они возвращаются на свои средние значения. Кроме того, зима в России — это время импортных овощей и фруктов. Их цена почти полностью определяется курсом рубля. К тому же 2020 год был неурожайным для многих видов овощей», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года импортные продукты питания подорожали для населения России на 20%.

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