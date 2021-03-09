Москва, , 21:02 — REGNUM Цены на продукты питания в России неизбежно будут расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

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Связано это с глобальным ростом стоимости продуктов питания во всем мире. Однако в этих условиях Россия может ограничить скорость роста цен на еду, сделав её стоимость комфортной для внутреннего потребителя.

«Цены расти будут и так. Вся мировая экономика вступает в полосу повышения цен на продовольствие. Цены будут идти вверх. Это связано с инфляцией доллара. В этой ситуации нам нужно, чтобы мы, как экономика, выигрывали от экспорта, но цены внутри страны были невысокими. Задача не видится простой, но решение этой задачи напрямую связано с укреплением курса рубля», — сказал Колташов.