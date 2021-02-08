Чебоксары, 8 февраля 2021, 12:01 — REGNUM В Чувашии в январе инфляция составила 1%, рост произошёл за счёт подорожания овощей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 8 февраля, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов.
Говоря о ценах на продукты питания, глава минэкономразвития отметил, что «приоритетным для нас является вопрос цены» на сахар и подсолнечное масло. В рамках федеральных решений были подписаны соответствующие соглашения с производителями и торговыми сетями. По словам министра, «в данный момент более 100 предприятий соблюдают условия соглашения». Сколько нарушителей, Дмитрий Краснов не уточнил.
По его словам, из перечня социально значимых товаров снизились цены на яйца, колбасу, молоко цельное, макаронные изделия.
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