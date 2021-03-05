Москва, , 10:23 — REGNUM То, что в настоящее время происходит на продовольственном России рынке — это отложенные последствия самоизоляции и политики поддержки бизнеса в тот период. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 марта заявил член политсовета ростовского регионального отделения «Партии Роста, учредитель центра профессионального образования Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал версию о том, что в России может сократиться производство куриного мяса из-за дефицита инкубационных яиц.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

«Для производства бройлеров, а куриное мясо в стране более чем на 85% производится именно за счет разведения бройлеров, нужны другие породы птицы, нежели для производства яйца. Для того чтобы обеспечить генетическую чистоту материала и сохранять стабильный выпуск мяса, птицефабрика, выращивающая бройлеров, должна по идее держать у себя родительской стадо, которое будет производить инкубационное яйцо нужного качества. А вот теперь представьте: это поголовье нужно кормить, содержать, отапливать, нести различные издержки, начиная от его обновления, до оплаты труда птичницам. А если птичий грипп, и все под нож?», — заявил Мурзаев.

При этом он подчеркнул, что степень зависимости российского птицеводства от импорта достоверно оценить сложно, однако, есть данные, что в 2019 году объем ввоза инкубационных яиц достигал 1 млрд штук.

«Поэтому нынешняя проблема — это следствие нескольких обстоятельств. Во-первых, снижение курса рубля привело к прямому росту стоимости всего импорта, в том числе инкубационного яйца. Во-вторых, рост цен на зерно и прочие кормовые составляющие, так же ведет к удорожанию продукции, то есть получаем некий экономический вариант такого явления как резонанс в физике. А в-третьих, все, что сейчас происходит на продовольственном рынке — это отложенные последствия самоизоляции и щедрой политики поддержки бизнеса в тот период, — пояснил эксперт. — Если случится выпадение примерно 20% производимого куриного мяса, то следует ожидать полновесного дефицита этого продукта со всеми его атрибутами. Прежде всего, резкий рост цен, который вызовет ажиотажный спрос».

Такой спрос, как полагает эксперт, приведет к перебоям в поставках и временному исчезновению продукта с прилавков, а это еще больше подогреет градус всеобщей истерики, которую будет усиливать высокое социальное значение продукта и реально снизившийся уровень жизни населения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россельхознадзор ввёл временные ограничения на поставки в Россию птицеводческой продукции из отдельных регионов Италии, Швеции и Чехии в связи с неблагополучной ситуацией по гриппу птиц.

Читайте ранее в этом сюжете: Россельхознадзор ограничил импорт птицы из трёх стран Евросоюза