Чита, , 11:52 — REGNUM Власти Забайкальского края предпринимают меры по сдерживанию цен на продовольствие. По данным регионального министерства экономического развития, уже семь крупных торговых сетей края (а это 155 магазинов) подписали соглашение, которым обязуются стабилизировать цены на сахар-песок и растительное масло.

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«Еще четыре торговые сети по собственному желанию соблюдают ценовой паритет», — пояснил вице-премьер правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

По его словам, организации торговли, присоединившиеся к соглашениям и реализующие товар на территории региона, обязуются установить розничные цены на сахар-песок не выше 55,2 рубля за килограмм, на подсолнечное масло — не выше 121 рубля за литр.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в регионе отмечен стремительный рост цен на картофель: «второй хлеб» подорожал на 10,4%. Также в крае зафиксировано повышение по краю цен на овощи (6,9%), яйца (5,5%), чай (2,4%), рыбопродукты 1,3%).

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