Москва, , 19:09 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 10 по 15 марта выросли в среднем на 0,1% после роста на 0,2% на протяжении предыдущих пяти недель. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Инфляция за периодс начала марта, по оценке ведомства, достигла 0,3%, с начала текущего года — 1,8%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали баранина — на 2,3%, мясо кур — на 1,6%, куриные яйца — на 0,9%, говядина — на 0,8%, пастеризованное молоко — на 0,5%, свинина, маргарин, сахар-песок — на 0,4%, мороженая рыба и водка — на 0,3%, подсолнечное масло, макаронные изделия, вермишель и карамель — на 0,2%, варёная колбаса, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко, сычужные сыры, жирный творог и хлеб — на 0,1%.

Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 0,7%, что произошло главным образом за счёт снижения цен на огурцы — на 6,6% и помидоры — на 2,1%. В то же время морковь подорожала на 3%, картофель — на 2,6%, лук — на 1,3%, белокочанная капуста — на 1%, яблоки — на 0,2%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички стали дороже на 0,6%, пелёнки для новорожденных — на 0,5%, туалетное мыло и сухие корма для домашних животных — на 0,3%, детские подгузники — на 0,2%, хозяйственное мыло, зубные пасты и щётки — на 0,1%

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли в среднем на 0,2%, дизельное топливо стало дороже на 0,1%.