Омск, , 11:14 — REGNUM В Омске за неделю куриные яйца подорожали на 1,2% — с 73,99 до 74,91 рубля за десяток. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 марта в администрации города.

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Репчатый лук вырос в цене на 5%, морковь — на 9%. В пределах 8% подорожали рис и пшено, в пределах 1−3% — гречка, вермишель, мясо, рыба и творог.

В то же время в Омске за неделю подешевели помидоры (на 0,8%), огурцы (на 6,4%), яблоки (на 1,3%), печенье (на 4,9%), шоколадные конфеты (на 5,7%).

Снизились цены на влажные салфетки (почти на 16%) и детский шампунь. Гигиенические маски стали дешевле на 12%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале наблюдается рост средних розничных цен на овощи, фрукты, куриные яйца, хлеб и мясо.

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