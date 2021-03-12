Чита, , 10:24 — REGNUM В Забайкалье подорожали все виды моторного топлива. По данным территориального управления статистики, за февраль 2021 года прирост цен на бензин автомобильный марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 составил 2,2%, 2,1 и 0,8% соответственно. Дизельное топливо стало продаваться дороже на 0,1%. Цены на газовое моторное топливо повысились на 4,2%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край, как и другие регионы Сибири и Дальнего Востока, столкнулись с проблемой значительного подорожания моторного топлива. По словам губернатора региона Александра Осипова, в регион сейчас поступает всего треть от необходимого объема.

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