Тула, , 12:20 — REGNUM В Воронежской области в 2020 году средняя заработная плата выросла на 6,4% по сравнению с показателем 2019 года, одна за счёт инфляции реальный рост составил лишь 1,8%, данные опубликованы Воронежстатом 1 марта.

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По информации статистического ведомства, в 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций Воронежской области в 2020 году составила 36 374,4 рубля. Это больше, чем в 2019 году, на 6,4%, однако реальный рост, с учетом индекса потребительских цен, составил значительно меньше — лишь 1,8%. В декабре 2020 года средняя зарплата в Воронежской области была зафиксирована на уровне 46 193,2 рубля: рост по сравнению с декабрем 2019 года составил 11,7%, однако при учете инфляции — лишь 4,5%.

Традиционно самые высокие зарплаты в Воронежской области в финансовой, страховой сфере, а также в отрасли информации и связи — в среднем в 1,7 раза выше, чем по региону. На 47% опережает среднеобластной уровень зарплата в научной сфере, на 36% — в химической промышленности. Меньше всех в регионе получают работники кожевенной промышленности — 43% от средней по области, также ниже среднеобластного уровня зарплаты в сфере производства текстиля, одежды. Зарплата работников АПК в 2020 году составила в среднем 92% от среднерегиональной.

По данным Воронежстата, средняя зарплата в учреждениях здравоохранения соответствовала средней по области, а вот у работников организаций образования она оказалась на 17% ниже среднеобластного значения.

Добавим, что на 1 февраля в Воронежской области долги по зарплате составили 13,3 млн рублей, деньги недополучили 90 работников региональных предприятий.