Москва, , 13:51 — REGNUM «Заморозка» цен на продукты питания и попытка их контроля сегодня могут, к сожалению, привести к бесконтрольному росту цен в дальнейшем, считает профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 4 марта, комментируя новые данные Росстата по инфляции. Так, за февраль 2021 цены прибавили 0,8% (месяц к месяцу), что достаточно много, если учитывать, что за февраль 2020 года цены выросли всего на 0,3% (месяц к месяцу).

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«По нашим оценкам, годовая инфляция к концу февраля сложилась примерно на уровне 5,68%, по сравнению с 5,19% месяцем ранее. Точнее будет ясно, когда Росстат опубликует статистику по более широкой корзине товаров. Тем не менее, серьёзных отклонений при пересчете ожидать не стоит. Инфляция к февралю сложится в районе 5,6−5,7%, при цели ЦБ по инфляции 4%», — отметил эксперт.

Столь стремительный рост цен, по его словам, произошел, в основном, за счет дорожающих продуктов питания. «За первые два месяца 2021 года помидоры подорожали на 21%, морковь, лук, картофель — на 16%. Стоимость курицы прибавила 8%. Это очень серьезно, если задуматься, какую долю в корзине обычного россиянина составляют данные товары», — уточнил Коган.

«Зато стоимость сахара и масла практически не изменилась. Все благодаря заморозке цен. Но, увы, позитивный эффект от таких мер не очевиден. Да, непосредственно цены данных товаров не растут, но, вполне вероятно, остальные продукты на полках дорожают сильнее. Скорее всего, по карману потребителя это бьет также сильно, но при этом на рынке копятся дисбалансы», — пояснил экономист.

Он обратил внимание, что искусственная остановка цен распространилась еще и на курицу и яйца, как минимум, на два месяца. «Правда, допускаю, что из-за этого будет расти стоимость других видов мяса и прочей пищевой продукции. Все еще не совсем ясно, что будут делать производители, когда «заморозка» закончится. Скорее всего, повысят цены на курицу, яйца, сахар, чтобы возместить потери и покрыть высокий спрос», — полагает Коган.