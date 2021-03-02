Москва, , 16:46 — REGNUM На снижение инфляционных ожиданий граждан России в основном оказали влияние снижение скорости роста цен и эффект привыкания к новой ценовой реальности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал данные Центрального банка РФ, согласно которым в России снизились инфляционные ожидания и наблюдаемая населением инфляция.

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«Динамика инфляционных ожиданий населения отличается от динамики собственно инфляции. Однако существуют некоторые закономерности, в частности инфляционные ожидания резко растут после ослабления рубля и потом постепенно снижаются в течение примерно квартала. Это согласуется с выводами доклада Центрального банка, — сказал Хестанов. — На снижение инфляционных ожиданий граждан в основном оказали влияние снижение скорости роста цен и эффект привыкания к новой ценовой реальности».

Кроме того, Хестанов обратил внимание на то, что наблюдаемая инфляция (как и инфляционные ожидания) зависит от психологии людей.

«А для психологии очень характерно привыкание. С момента всплеска инфляции, возникшего из-за эффекта переноса валютного курса, прошло достаточно много времени. Это и привело к более спокойному восприятию роста цен и, как следствие, к снижению наблюдаемой инфляции», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, инфляционные ожидания населения России на ближайший год снижаются второй месяц подряд.

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