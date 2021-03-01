Москва, , 14:20 — REGNUM Заявление министерства сельского хозяйства РФ о том, что в России нет оснований для скачкообразного роста цен, не подтверждаются наблюдаемыми данными конца 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

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«Для страны с рыночной экономикой регулирование цен на продукты питания может быть лишь признанием неспособности [государства] использовать рыночные механизмы, — сказал Ордов. — Заявление Министерства сельского хозяйства об отсутствии оснований для скачкообразного роста цен не подтверждаются наблюдаемыми данными конца 2020 года. Рост цен — это как температура у больного, требующая иногда изоляции, присмотра со стороны «врачей», но главное — это лечение. Целебное голодание в период обострения болезни может привести к кажущейся ремиссии, но последствия становятся менее предсказуемыми. Поэтому те, кто помнит 1990-е, продолжают пополнять свои личные продовольственные запасы, спасаясь то ли от вируса, то ли от инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов заявил, что у правительства еще остаются возможности для дальнейшего продолжения антисоциальной политики.

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