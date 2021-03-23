Иркутск, , 07:39 — REGNUM Иркутское УФАС России объявило о проведении внеплановой выездной проверки обоснованности формирования отпускной цены на яйцо куриное. Как поясняет пресс-служба надзорного ведомства, речь идёт о СХАО «Белореченское»: 19 марта инспекция управления во главе с руководителем территориального органа Александром Кулишом прибыла на предприятие и приступила к работе.

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В рамках контрольного мероприятия должностные лица антимонопольного органа провели осмотр имеющейся документации по формированию цены на производимую продукцию, определили затратную часть, которую несет предприятие, запросили дополнительные документы и сведения.

Напомним, СХАО «Белореченское» является ведущим сельскохозяйственным предприятием Иркутской области. На его долю приходиться 35% произведенной продукции региона.

За 2020 год потребительские цены в Иркутской области выросли в среднем на 5,4%, а за январь 2021 года — на 0,5%.

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