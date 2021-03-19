Москва, , 17:24 — REGNUM Вероятность дефицита хлеба в России практически полностью исключена, но с молоком все сложнее, так как РФ не обеспечивает внутренний рынок своим молоком. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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«Продовольственная инфляция в 2021 году будет примерно в районе 6−6,5%, где-то на 1,5% выше, чем индекс потребительских цен (ИПЦ), это очевидно, — сказал Остапкович. — Вероятность дефицита хлеба практически полностью исключена. Мы занимаем первое место в мире по экспорту зерновых, и у нас огромный запас и производство зерна и пшеницы, поэтому в крайнем случае мы урежем экспортные поставки, куда мы отправляем примерно 30−33% всего урожая зерновых. С молоком сложнее — мы не обеспечиваем внутренний рынок своим молоком, поэтому пользуемся импортным молоком, главным поставщиком которого является Белоруссия. Какое будет поведение Белоруссии — ценовое и конъюнктурное, от этого будет частично зависеть обеспечение жителей РФ молоком».

Как пояснил Остапкович, пока каких-то серьезных проблем с Белоруссией не намечается.

«Но, к сожалению, время от времени они происходят», — призвал не забывать экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович объяснил, смогут ли власти РФ удержать цены на молоко и хлеб.