Москва, , 15:51 — REGNUM Весной 2021 года индекс покупательской активности жителей РФ уменьшится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 марта заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала данные исследовательского холдинга «Ромир» о том, что индекс покупательской активности в феврале 2021 года вырос до 186%, но реальные траты уменьшились на 1,3%.

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«Рекордно высокий уровень покупательской активности обусловлен частичным снятием ограничений, связанных с коронавирусом, — сказала Казанцева. — Люди возвращаются к обычному образу жизни, выходят на работу и учёбу, что повышает как их доходы, так и необходимые траты для поддержания некарантинного образа жизни. Сокращение же реальных трат связано с тем, что индексация заработанных плат отстаёт по времени от повышения цен на рынке, так как у компаний имеется обязанность проводить её минимум ежегодно, и компании идут по этому минимальному требованию: редко какая из компаний индексирует оплату труда чаще, чем раз в год».

Как полагает Казанцева, весной 2021 года индекс покупательской активности уменьшится, так как его резкий рост был связан с изменением образа жизни, а весной такого резкого изменения не предвидится.

«Что касается реальных трат, то они будут находиться на том же уровне, что и в феврале», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, номинальные расходы российских потребителей на товары повседневного спроса в феврале увеличились на 4,5% в годовом выражении.

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