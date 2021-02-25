Краснодар, , 18:51 — REGNUM Цифровая маркировка позволит устранить фальсификат на рынке молочной продукции. Об этом заявили участники совещания, прошедшего 25 февраля в администрации Краснодарского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Центре отраслевой экономики НИФИ посчитали выгоды, которые получит отрасль от устранения фальсификата. «Мы очень четко различаем понятия фальсификата, контрафакта, теневого оборота, включая серый импорт. Мы оцениваем в настоящее время теневой оборот от 18 до 44%», — отметила руководитель Центра Инна Рыкова. По расчетам аналитиков, рост конечных цен не будет заметным. В пример она привела мороженое — его маркировка стартует 1 июня.

«Понятно, что на сегодня, в момент вхождения в рынок, это другие цифры, но если посмотреть рост цены за шесть лет — то для мороженого это 1,61% влияния на цену… Мы видим, что по мороженому 5 миллиардов идут доходы, 3,6 млрд — расходы. По нашим данным, средняя цена кода с учетом амортизации на шесть лет будет 0,83 рубля», — уточнила Рыкова.

Член экспертного совета по АПК при Совете Федерации Сергей Лисовский отметил, что в случае повышения цен наценку могут снизить торговые сети: «Я участвовал в принятии закона о регулировании торговой деятельности. По нашему анализу, наценка на молочную продукцию в торговых сетях составляет от 50 до 150%… И я уверен, что правительство найдет возможность, чтобы в случае повышения стоимости продукции эту наценку платил не потребитель, а торговые сети снизили свою торговую наценку. Мне кажется, это путь, который правительство может взять на вооружение».

Напомним, что с 1 июня 2021 года маркировка станет обязательной для категорий «мороженое» и «сыры», с 1 сентября 2021 года — для всех остальных товаров сроком годности более 40 дней, с 1 декабря 2021 года обязательной будет маркировка для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней.