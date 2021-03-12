Москва, , 20:24 — REGNUM Демпферный механизм не позволит произойти резкому подорожанию розничных цен на топливо даже с учетом существенного роста оптовой стоимости бензина. Об этом 12 марта корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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«Бензин будет дорожать всегда — это главное следствие демпферного механизма ценообразования. Во время прошлого скачка цен на бензин власти договорились с нефтянниками о том, что теперь будет действовать демпферный механизм. Это значит, что цены на бензин будут расти всегда, но постепенно, и все это определяет сложная математическая формула, но ее смысл сводится к этому», — сказал Манкевич.

Поэтому не стоит ждать сильного рывка цен вверх, но и надеется на какой-то откат в цене бензина также не стоит. Демпфер гарантирует, что даже при цене нефти в 5−10 долларов за баррель дешевого топлива в России не будет, отметил глава РАСПП. Также экономист напомнил, что более 60% от стоимости бензина приходится на всевозможные налоги: НДПИ, акцизы, сборы, а их размер с течением времени только растет.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта стоимость тонны автомобильного бензина АИ-92 на торгах достигла отметки 55,75 тыс. рублей, превысив рекордное значение мая 2018 года.

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