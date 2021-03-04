Иркутск, , 10:49 — REGNUM Сфера торговли Иркутской области демонстрирует спад. По данным территориального управления статистики, в январе 2001 г. падение отмечалось как в оптовой торговле (на 20%), так и на потребительском рынке.

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За первый месяц текущего года населению продали товаров на сумму 33 млрд. рублей, это на 2,2% меньше, чем в январе 2020 года.

Сократилась продажа не только непродовольственных (на 3,6%), но и продовольственных товаров (на 0,7%). Оборот общественного питания составил 1,2 млрд. рублей, что на 13,8% ниже, чем за этот же период 2020 года.