Екатеринбург, , 11:37 — REGNUM Цены на продукты питания в Свердловской области выросли на 6,1% за 2020 год. Об этом заявила глава Свердловскстата Елена Кутина на пресс-конференции.

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По словам Кутиной, в среднем цены на продовольственные товары увеличились на 5,7%. Сильно подорожала гречка (на 45,4%), в полтора раза выросли цены на свеклу, репчатый лук, морковь, картофель. Зафиксирован рост цен и на другие категории товаров.

Непродовольственные товары подорожали на 4,8% за указанный период.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кутина отметила, что ртутные термометры в Свердловской области подорожали за 2020 года в 2,7 раза.

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