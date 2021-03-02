Москва, , 19:01 — REGNUM В РФ в долгосрочной перспективе нет оснований для роста «индекса свободных денег». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал новость о том, что в России этот индекс резко вырос с декабря 2020 года по январь 2021 года.

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«Данные для анализа «индекса свободных денег» недостаточны для того, чтобы говорить о каких-то тенденциях. Это всего лишь два месяца, между которыми праздники. «Индекс свободных денег» в экономической социологии — очень динамичный показатель, сильно зависящий от месяца и условий потребительского поведения, — сказал Ковригин. — Рост индекса в январе связан с особенностями постпраздничного потребительского поведения — покупки, за исключением продуктов питания, резко сокращаются».

Кроме того, как пояснил Ковригин, в 2021 году многие потребители отказались от традиционных для них поездок на новогодние каникулы из-за пандемии — от этого свободных денег тоже стало больше.

«Поэтому рост этого индекса никак не связан с повышением благосостояния населения. Эти свободные деньги в дальнейшем многие направят на приобретение товаров длительного пользования либо в инвестиции, — сказал Ковригин. — Не думаю, что от этого усилится престижное потребительское поведение. В долгосрочной перспективе оснований для роста «индекса свободных денег» нет».

Этот показатель, как полагает эксперт, будет балансировать, опускаясь и немного поднимаясь в зависимости от месяца.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что основная часть свободных денег жителей РФ, скорее всего, будет по-прежнему направлена на сбережения и инвестиции в виду роста инфляционных ожиданий граждан.

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