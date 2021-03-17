Москва, , 15:19 — REGNUM В настоящее время не приходится говорить о повторении кризиса 2018 года на топливном рынке России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — цены в регионах России устремились ввысь – все новости»

«Рост цен на топливо в ближайшие недели, спрогнозированный Счетной палатой, весьма вероятен. Однако говорить о повторении кризиса 2018 года на топливном рынке, думаю, не приходится, — сказал Чередниченко. — Градус напряжения в этом вопросе, скорее всего, пройдет свой пик к 1 мая 2021 года, когда должен заработать скорректированный механизм налогового демпфера. До указанного момента цены на топливо будут находиться под давлением (провоцирующим их рост) конъюнктуры мирового нефтяного рынка, когда цена за баррель преодолела интервал от 55 долларов до 70 долларов менее чем за три месяца. Одновременно при этом резко увеличился внутренний спрос на все виды топлива ввиду закрытых границ и активизации внутреннего трафика».

При этом, как подчеркнул Чередниченко, правительство прилагает все усилия для стабилизации ситуации, и топливным компаниям рекомендовано усилить нагрузку их НПЗ.

«В случае если перечисленных выше мер будет недостаточно, очевидно, что правительство задействует и дополнительные механизмы для недопущения повторения топливного кризиса, — сказал экономист. — А если он случится, усиления витка инфляции не избежать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что правительство РФ держит под контролем ситуацию с ценами на топливо.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль пообещал не допустить резких изменений цен на топливо