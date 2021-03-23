Иркутск, , 10:57 — REGNUM В феврале 2020 года сводный индекс потребительских цен на товары в Приангарье составил 101,18%, в том числе на продукты питания — 101,99%, алкогольные напитки — 100,53%, непродовольственные товары — 100,61%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

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В группе продовольственных товаров в феврале продолжался сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе картофель (на 22,3%), огурцы свежие (20,5), бананы (17,8), капусту белокочанную (13), свёклу (7,2), свежую зелень (5,4), помидоры (5), виноград и чеснок (4).

Кальмары мороженые за месяц стали дороже на 8%. На 3% подорожали консервы рыбные натуральные, икра лососевых рыб, масло сливочное, сыр плавленый, творог жирный, печень говяжья, говядина бескостная, кетчуп.

На 1,5−2% подорожали рис, рыба мороженая, пельмени, баранина, сухие завтраки, сухие супы в пакетах, майонез, крупа гречневая, овощи консервированные, сигареты с фильтром зарубежных марок.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год потребительские цены в Иркутской области выросли в среднем на 5,4%, а за январь 2021 года — на 0,5%.

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