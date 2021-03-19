Москва, , 17:03 — REGNUM Принятые властями РФ меры повлияли на возвращение цен на хлеб и молоко к характерному для этих продуктов уровню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал данные Минсельхоза России о снижении цен на хлеб, зерно и молочную продукцию.

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«Принятые правительством РФ меры по ограничению вывоза на экспорт зерна для обеспечения устойчивости ситуации на внутреннем рынке хлеба, молока и других социально значимых продуктов повлияли на возвращение цен к характерному для этих продуктов уровню, — сказал Рамазанов. — Действия основных участников рынка хлеба, молока и многих социально значимых продуктов стали более согласованными и вписываются в требования правительства РФ. Следовательно, в перспективе, не стоит опасаться дефицита или заметных колебаний цен на эти продукты».

Кроме того, он пояснил, что производителям этих продуктов нужно избавиться от излишних страховых запасов сырья и подготовиться к новому сезону.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минсельхоз РФ заявил о стабилизации цен на хлеб, мукомольную продукцию и молочную группу товаров.

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