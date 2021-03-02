Москва, , 14:44 — REGNUM Удорожание в РФ оливкового масла на 15% не приведет к большим потерям для населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Денис Терновский.

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«Удорожание импорта на 15% не приведет к большим потерям. В 2020 году на каждого жителя России импортировали порядка 200 мл оливкового масла по средней цене 3 доллара за литр. То есть дополнительные расходы не превысят 10 рублей в год на человека, — сказал Терновский. — Потребление оливкового масла практически незаметно на фоне потребления других видов растительного и животного масел. Сливочного масла потребляется больше, чем оливкового, примерно в 10 раз, пальмового — в 30 раз, а подсолнечного — в 60 раз».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, доля оливкового масла в структуре рынка растительных масел РФ хотя и занимает второе место после подсолнечного, но не превышает 10% от общей величины потребления.

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