Москва, , 19:46 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 16 по 22 марта выросли в среднем на 0,2% после роста на 0,1% в предыдущую неделю. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Инфляция за период с начала марта, по оценке ведомства, достигла 0,5%, с начала текущего года — 2%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали мясо кур и баранина — на 1,5%, куриные яйца — на 1,3%, сахар-песок — на 0,8%, гречневая крупа и стерилизованное молоко — на 0,6%, подсолнечное масло, говядина и пшеничная мука — на 0,5%.

Варёная колбаса, маргарин и карамель подорожали на 0,4%, свинина, сосиски, сардельки, полукопчёная и варёно-копчёная колбаса, сливочное масло, сметана и печенье — на 0,3%, мороженая рыба, хлеб и вермишель — на 0,2%, пастеризованное молоко, сычужные сыры, жирный творог, макаронные изделия и водка — на 0,1%.

Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 0,1%, что произошло главным образом за счёт снижения цен на огурцы на 9,7% и помидоры — на 2,8%. В то же время морковь стала дороже на 3,2%, картофель — на 3,1%, лук — на 2,0%, белокочанная капуста — на 1,5%, яблоки — на 0,1%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубные пасты подорожали на 0,7%, спички — на 0,6%, туалетное мыло и женские гигиенические прокладки — на 0,5%, пелёнки для новорожденных и детские подгузники — на 0,4%, стиральный порошок — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли в среднем на 0,3%, дизельное топливо стало дороже на 0,1%.