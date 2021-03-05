Архангельск, , 11:50 — REGNUM В Архангельской области за год стоимость цветов выросла на 14,4%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Архстате.

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Подрожали и другие товары, которые традиционно пользуются спросом в преддверии 8 марта: золотые кольца — на 24,4%, шоколадные конфеты — на 6,6%, парфюм — на 4,5%. Ужин на двоих в ресторане в среднем обойдется в 4656 рублей, что почти на 2% дороже, чем год назад.

Как сообщало ИА REGNUM, за год цветы в России подорожали на 30−100% в зависимости от вида и страны-поставщика. Розничные цены, которые поднялись к 14 февраля, не опустились, а в преддверии 8 марта стоимость цветов может подняться ещё на 25−30%.