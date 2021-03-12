Чита, , 10:38 — REGNUM В Забайкальском крае индекс потребительских цен в феврале 2021 г. к декабрю 2020 г. составил 101,0%, к соответствующему месяцу предыдущего года — 105,9% (в феврале 2020 г. К декабрю 2019 г. — 101%, к соответствующему месяцу предыдущего года — 103,4%). Такие данные сегодня, 12 марта, обнародовало территориальное управление государственной статистики.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — цены в регионах России устремились ввысь – все новости»

Прирост цен на продукты питания за два месяца 2021 года составил 2,2%, на непродовольственные товары — 1,7%, на услуги — 0,3%.

В феврале 2021 года наибольшее увеличение цен в группе продовольственных товаров наблюдалось на консервы рыбные на 5,4%, на напитки безалкогольные — 3,6%, на мясо птицы — 2,7%, на яйца — 2,5%, на колбасы вареные — 2,4%, на макаронные изделия — 2,2%, на маргарин — 2,1%, на муку — 1,7%, на молоко питьевое% — 1,6, на мороженое — 1,5%, на субпродукты мясные — 1,3%, на говядину — 1,2, на сельди — 1,1, на полуфабрикаты мясные — 1,0, на консервы мясные, хлеб и хлебобулочные изделия, алкогольные напитки — 0,9%.

В группе непродовольственных товаров возросли цены на ювелирные изделия (на 14,6%), пиломатериалы (на 1,6%), газовое моторное топливо (на 4,2%), бензин автомобильный (на 1,9%), игрушки (на 1,7%), табачные изделия (на 1,5%), средства связи (на 1,0%), обувь кроссовую спортивную для взрослых и печатные издания (на 0,9%).

Прирост цен и тарифов в феврале 2021 года на услуги профессионального обучения составил 16,7%, на проезд в междугородном автобусе — 3,8, на воздушный транспорт — 2,4, на ремонт, пошив одежды и обуви — 1,3, на ремонт жилищ и железнодорожный транспорт — 1,0%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 по 9 марта в Забайкалье больше всего подорожали сыр, капуста и картофель. С целью сдерживания цен семь крупных торговых сетей края (а это 155 магазинов) подписали соглашение, которым обязуются стабилизировать цены на сахар-песок и растительное масло.

Читайте также: В Забайкалье больше всего подорожали сыр, капуста и картофель