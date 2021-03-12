Пермь, , 07:24 — REGNUM В Пермском крае в феврале 2021 года в индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,85%. Среди услуг пассажирского транспорта значительный скачок произошел на услуги пассажирских авиаперевозок и такси, сообщает Пермьстат.

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Тарифы на проезд в поездах дальнего следования за месяц в среднем поднялись на 1,51%, в городском такси — на 10,71%. Стоимость пассажирских авиаперевозок увеличилась по сравнению с январем на 34,83%.

Отдельные виды бытовых услуг подорожали за месяц на 1,41−5,2%, медицинские услуги (в основном стоматология и зубопротезирование) — на 1,23−3,78%, туры по России и отдых в Турции — на 2,53−3,09%.

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