Москва, , 15:30 — REGNUM Рынок горючего в РФ давно стал олигополистическим — его контролируют крупные компании, часть из которых с государственным участием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз Счетной палаты о том, что в РФ может повториться топливный кризис 2018 года.

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«Похоже, что Счетная палата РФ тоже решила поучаствовать в новой правительственной забаве контроля за ценами. Какой эффект мы ждем от увеличения объемов производства бензина, если это давно олигополистический рынок, то есть контролируется крупными компаниями, и часть из них с государственным участием? Счетная палата не рекомендует, к примеру, снизить акцизы на бензин, не предлагает снять ограничения на импорт более дешевого бензина с сопредельных стран. А ведь проблема действительно острая, и весенний дачно-посевной сезон резко увеличивает спрос на ГСМ и приводит к ежегодному сезонному скачку цен на топливо», — сказал Ордов.

По его мнению, скорее всего, всё закончится традиционно: после резкого скачка цены бензина власти соберут всех крупных производителей, отчитают их и запретят еще выше поднимать цену.

«Вот такой новый «рыночный» механизм управления ценами в восприятии чиновников, — констатировал Ордов. — Остается также риск того, что мониторить цены можно лишь там, где товар есть, так как дефицит не входит в систему мониторинга. Главный фактор, толкающий цены на бензин вверх — не столько стоимость цены нефти, сколько последствия ослабления рубля и бюджетные аппетиты правительства. Даже если цены на бензин останутся под контролем на время, то десятки миллиардов бюджетных средств уйдут на помощь производителям, что очень красиво назвали «демпферный механизм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Чередниченко оценил вероятность повторения в РФ топливного кризиса.

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