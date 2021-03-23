Москва, , 02:10 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом о продлении соглашений по сдерживанию в России цен на сахар и масло. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе правительства РФ.

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Поручения ведомствам даны по итогам заседания межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Розничные цены на белый сахар предлагается сохранить на два месяца, на подсолнечное масло — до октября 2021 года.

Отмечается, что на реализацию мер поставщики сахара могут получить субсидию из федерального бюджета.

«Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить порядка 3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Аналогичные меры правительство предлагает принять в отношении производителей подсолнечного масла.

Проработать и внести в правительство проект соответствующего акта ведомствам поручено до 25 марта.

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