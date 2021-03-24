Москва, , 10:04 — REGNUM Если правительство России продолжит вести политику искусственного удержания цен, то граждане рискуют столкнуться или с пустыми прилавками или увидеть взрывной рост цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган, комментируя решение властей РФ продлить действие соглашений направленных на сдерживание цен на сахар и масло.

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«Ранее планировалось зафиксировать стоимость масла и сахара на уровнях 110 рублей за литр и 46 рублей за килограмм до 1 апреля. Однако «заморозку» цены сахара продлили на месяц, а масла — на полгода, — отметил Коган. — С одной стороны, продление «заморозки» можно понять. По последним данным, годовая инфляция оценивается в 5,8%. Это серьезный рост цен и если сегодня отпустить цены сахара и масла в свободное плавание, они, скорее всего, взлетят, ударив по инфляции еще сильнее. Причем на этот раз приостановка цен сопровождается субсидиями от государства, что не может не радовать. Сахарные заводы, не повысившие цены, получат по 5 руб. за кг проданного сахара».

Однако, как подчеркнул Коган, если бы субсидий этих было достаточно, никакая заморозка цен не потребовалась бы.

«Несмотря на рвение нашего государства поддержать производителей, далеко не факт, что в ходе всего этого мероприятия мы не увидим пустые полки, — предупредил экономист. — А что будет, когда эти цены отпустят? Не увидим ли мы что-то наподобие «инфляционного навеса» и резкого прироста цен после их остановки? Вполне допускаю. Неспроста эти меры не поддерживает наш ЦБ. Какими благородными не были бы намерения нашего правительства, искусственное регулирование цен создаёт немало рисков и дисбалансов. Как и наша повелительница банков и ставок, я надеюсь, что меры по «заморозке» цен все-таки будут носить временный характер. Ибо уже давно известно и пионеру, и пенсионеру: долгое удержание цен — это путь в бездну пустых прилавков или взрывного роста цен в дальнейшем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза РФ Россия располагает необходимым объёмом сахара, а поэтому дефицита данного продукта не ожидается.

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