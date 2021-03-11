Москва, , 21:54 — REGNUM Правительство России не планирует продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, заключённые в конце 2020 года с производителями и торговыми сетями. Об этом сообщил на брифинге 11 марта глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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"С 1 апреля мы выходим из режима соглашений», — сказал министр.

В то же время он отметил, что выход из соглашений не означает, что «можно всё». «Мы просто выходим из жёсткого режима ограничений, но и мониторинг, и взаимодействие продолжается», — пояснил Решетников.

По его словам, правительство рассчитывает на ответственное поведение бизнеса. «Все это понимают, и если ситуация сложится неблагоприятным для потребителя образом, то эти меры вновь могут быть включены», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Говоря о мониторинге ситуации с ценами, Решетников отметил, что данный механизм позволяет правительству не административными, а «экономическими мерами заранее предсказуемо взаимодействовать с бизнесом» с тем, чтобы рост мировых цен на продовольствие «не перешёл на внутренний рынок и не ударил по доходам населения».

В числе возможных экономических мер министр назвал выделение субсидий и дотаций, корректировку таможенно-тарифной политики, принятие решений по экспортным или импортным пошлинам и квотам, применение различных налоговых инструментов.