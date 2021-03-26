Москва, , 14:35 — REGNUM Российские потребители почувствуют рост цен на электронику не раньше, чем во II квартале 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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«Рост стоимости потребители ощутят не ранее, чем во втором квартале этого года. И он коснётся устройств, поставляемых не только из Китая, но и из США. Последние намерены в одностороннем порядке разрывать контракты, заключенные с Россией в сфере высоких технологий. Это в итоге сильно скажется на удорожании себестоимости российской электроники. В первую очередь в авиационной промышленности. Но цены на уже имеющиеся товары останутся прежними — сказывается низкая покупательская способность жителей РФ», — сказал Тимофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Тимофеев назвал четыре причины подорожания электроники в РФ.

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