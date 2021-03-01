Москва, , 11:50 — REGNUM У правительства РФ еще остаются возможности для дальнейшего продолжения антисоциальной политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал прогноз Министерства сельского хозяйства РФ о том, что в России нет оснований для скачкообразного роста цен на продукты питания.

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"Что такое «скачкообразный»? Понятное дело, что инфляции уровня 1992 года, когда цены менялись по несколько раз в день, у нас не будет. И, конечно, такая инфляция, как в 2000-е годы, нам не грозит. Ситуация иная. Но рост цен выше 7−8% на те или иные категории продуктов питания уже является достаточно болезненным для общества», — сказал Комолов.

Экономист добавил, что в РФ правящий класс всегда перекладывает бремя кризиса на плечи простых людей через девальвацию рубля и повышение налогов.

«Кстати говоря, уже ходят слухи, что готовится очередное повышение НДС. До 22%. Поскольку бюджет не получается наполнить даже при нынешнем НДС. А повышение НДС — это попытка перенести бремя кризиса на людей с низкими доходами, — сказал Комолов. — Судя по нынешней политической ситуации, у власти еще есть задел для повышения НДС. Народ недоволен, бузит, но это пока не представляет угрозы для правящего класса. Поэтому возможности для продолжения антисоциальной политики есть. А объяснить ее всегда можно будет кознями Запада, санкциями (которые никто не собирается отменять), последствиями коронавируса и так далее. Набор для оправданий достаточно богатый».

Как подчеркнул Комолов, он не берется делать строгие прогнозы, но повышение НДС не исключено.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов Минсельхоза РФ, в России отсутствуют основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания.

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